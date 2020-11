Regione Campania.Il Consigliere Tommaso Pellegrino nelle Commissioni Attività produttive, Agricoltura e Turismo

Tommaso Pellegrino, eletto consigliere della Campania nell’ultima tornata elettorale, avrà il privilegio di guidare, in qualità di Capogruppo, la squadra di Italia Viva nel Consiglio Regionale.

La squadra è composta da: Pellegrino, Presidente del Gruppo Consiliare; Vincenzo Alaia, Presidente Commissione Sanità; Francesco Iovino, Vice Presidente I Commissione, Affari Istituzionali; Vincenzo Santangelo, Vice Presidente Gruppo Consiliare “Italia Viva”; Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura.

Tommaso Pellegrino sarà inoltre componente di due Commissioni Consiliari: in Terza Commissione per le Attività produttive (Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi); in Ottava Commissione per Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.

– Paola Federico –