Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Durante la seduta sono stati diversi i provvedimenti esaminati e approvati, tra i quali figurano una serie di interventi in tema di Politiche sociali.

Primo tra tutti il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità attraverso la programmazione di risorse pari a 13.542.142 euro assegnate alla Regione Campania. I fondi, in favore di tutti gli Ambiti/Consorzi del territorio regionale, sono destinati per le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.

Segue il potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità con uno stanziamento di risorse pari a 7.392.700 euro che andranno a rafforzare i servizi di trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

Si è discusso poi di iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico. La Giunta ha preso atto del programma ministeriale che ripartisce in favore della Regione Campania 2.808.097 euro per la promozione e la realizzazione di progetti dedicati alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico, a valere sul Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’anno 2025. È stato demandato alla Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport l’invio della richiesta di assegnazione ed erogazione delle risorse. Sul tavolo, ancora, la programmazione regionale e l’approvazione dell’intervento per l’inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia con il “Progetto INC.A. – Inclusione e accessibilità in Campania per i servizi educativi e i diritti di cittadinanza a vantaggio delle persone sorde e con ipoacusia”. A tale scopo sono stati destinati 418.033 euro.

La Giunta ha preso atto, inoltre, della classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione per la stagione 2026, effettuata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania. È stata rinviata a successivo atto l’approvazione dell’elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio.

Adottata, infine, la delibera che approva gli indirizzi operativi per il 2026 per le società e fondazioni in house e per le società detenute in maniera totalitaria dalla Regione Campania. Tali indirizzi sono finalizzati ad incrementare l’intensità del potere di vigilanza e controllo della Regione, quale socio unico, al fine di conseguire risparmi sui costi di gestione e di incrementare l’efficienza delle strutture societarie regionali. A tal fine sono stati fissati specifici target e criteri la cui mancata osservanza può costituire giusta causa di revoca del management. Per quanto concerne la selezione del management, questa si baserà su procedure pubbliche standardizzate, obiettive e trasparenti in base a criteri omogenei e precostituiti che consentiranno per ciascuna posizione disponibile di individuare i migliori candidati. Le società saranno guidate, di norma da un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione e le figure di presidente e amministratore non coincideranno.

“Introduciamo nel modello di relazione tra Regione ed enti strumentali criteri e indicatori trasparenti e oggettivi per la misurazione dell’efficacia della gestione sia sotto il profilo economico-finanziario che organizzativo. Vogliamo valorizzare il merito del management pubblico in una logica di raggiungimento di risultati che abbia ricadute sui servizi forniti ai cittadini e al contempo avere gli strumenti per intervenire lì dove si registrano inefficienze” ha affermato il Presidente Roberto Fico.