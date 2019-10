Regione Campania. Approvata la mozione per il contrasto della violenza a danno di medici e infermieri

È stata approvata all’unanimità dalla Giunta regionale la mozione del Movimento 5 Stelle per contrastare violenze a danno di medici e infermieri.

“Con l’approvazione unanime della questione urgente che abbiamo voluto portare nell’aula del Consiglio regionale – le parole della capogruppo Valeria Ciarambino – abbiamo conseguito un risultato importantissimo nel contrasto alle violenze che si verificano con sempre maggiore frequenza nelle corsie e nei pronto soccorso dei nostri ospedali. Da troppo tempo assistiamo inermi a una vera e propria mattanza a danno di medici, infermieri e operatori a ogni livello della sanità regionale di fronte alla quale non possiamo più restare indifferenti. Nell’ultimo anno si contano 86 aggressioni. Chi è impegnato ogni giorno nel salvare vite umane non può più andare al lavoro sapendo di rischiare la sua. Per questo abbiamo impegnato la Giunta regionale a mettere in campo una serie di provvedimenti che avrebbero già dovuto adottare i direttori generali, in quanto questi ultimi datori di lavoro a tutti gli effetti e dunque primi responsabili della sicurezza dei lavoratori”.

La mozione ha impegnato il governatore De Luca e i dirigenti delle Asl regionali a predisporre una unità di crisi presso la Giunta regionale che coordini un programma di gestione del rischio utilizzando i fondi che hanno a disposizione.

“Misure come la formazione degli operatori nel riconoscere e gestire comportamenti aggressivi – continua Ciarambino – la definizione di regole di comportamento nell’ottica di prevenire e contrastare l’insorgere di condotte violente, soprattutto nei momenti di maggior rischio come i trasferimenti, la comunicazione della diagnosi, le situazioni di emergenza. Bisognerà garantire il funzionamento di telecamere e dispositivi di sicurezza, provvedere a dotare i locali con sistemi di identificazione di chiunque entri negli ospedali e sistemi sicuri di chiusura delle porte di accesso ed evitare che gli operatori si trovino a lavorare da soli in alcune aree di emergenza, particolarmente di notte. Un passo avanti importante in attesa dell’approvazione definitiva del disegno di legge a firma dei nostri parlamentari in materia di contrasto a ogni forma di violenza nei pronto soccorso e nelle corsie dei nostri ospedali”.

– Claudia Monaco –