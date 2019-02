Regionali Basilicata, Carmen Lasorella si ritira. “Ha prevalso l’inciucio”

Fa un passo indietro Carmen Lasorella, la nota giornalista materana che nella scorsa estate aveva comunicato la sua volontà di candidarsi alle Regionali in Basilicata con il movimento civico “Luci” (Lucani insieme).

Lasorella voleva partecipare alla competizione elettorale per ottenere la Presidenza della Giunta lucana, lasciata vuota dopo le irrevocabili dimissioni di Marcello Pittella, coinvolto in un’inchiesta sulla Sanità in Basilicata.

La giornalista ieri sera, attraverso un video postato su Facebook, ha annunciato la sua rinuncia. “Luci – ha dichiarato – si ferma qui per manifesta inagibilità del percorso: ha prevalso l’inciucio. Ci sono codici che non possiamo violare, il cambiamento non basta evocarlo. Bisogna condividerlo e portarlo avanti insieme. Ma il mio impegno resta qui“.

Carmen Lasorella ha poi affermato:”In questo contesto non c’è niente di più nuovo del vecchio“.

