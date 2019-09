Reflui e acque di lavorazione sversati abusivamente nel terreno. Sigilli ad un ristorante di Camerota

Durante il sopralluogo si è scoperto che l’intero sistema di raccolta dei reflui era abusivo, realizzato in maniera artigianale ed in violazione della normativa ambientale di riferimento. I reflui confluivano in due vasche di raccolta non autorizzate, di cui una a tenuta ed una artigianale, con la loro dispersione nel terreno. Gli scarichi di lavorazione, invece, confluivano tutti in una fossa a cielo aperto nascosta da sterpaglie.