Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini sono chiamati a esprimersi sui referendum abrogativi relativi a 5 quesiti sul tema del lavoro e della cittadinanza. Gli italiani sono chiamati a votare “Sì” se vogliono eliminare la norma o la parte di norma indicata dal quesito o votare “No” per mantenerla così com’è.

Il primo quesito (scheda verde) chiede di ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo ossia se un lavoratore è licenziato ingiustamente può essere reintegrato nel proprio posto di lavoro. Il quesito chiede di ritornare all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 che prevedeva la reintegrazione nel posto di lavoro. Se passasse il Sì questo diritto verrebbe ripristinato, con il No rimane tutto invariato.

Il secondo quesito (scheda arancione) chiede di abrogare il limite massimo dell’indennizzo economico previsto per i lavoratori licenziati senza giusta causa nelle imprese con meno di quindici dipendenti. Oggi esiste un limite al risarcimento che viene riconosciuto al lavoratore ingiustamente licenziato, che è stato introdotto da una legge del 1966 e mantenuto anche dal Jobs Act. L’importo del risarcimento va da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 6. In questo caso si vorrebbe restituire al giudice la piena discrezionalità nel determinare l’ammontare del risarcimento in base alla gravità della violazione. Se passasse il Sì il giudice potrebbe stabilire anche un’indennità più alta di 6 mesi, proporzionata al danno subito, se vince il No rimane tutto invariato.

Il terzo quesito (scheda grigia) è riferito sempre al Jobs Act e punta a eliminare alcune norme sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato. Questi contratti possono essere stipulati fino a 12 mesi senza che un datore di lavoro debba indicare un motivo specifico. Il quesito vuole limitare il ricorso a questo tipo di contratti reintroducendo, tra le altre cose, l’obbligo per i datori di lavoro di indicare una causale, cioè il motivo per cui ricorrono a un tipo di contratto a termine e non a tempo indeterminato. Se passasse il Sì tutti i contratti a tempo determinato, anche quelli più brevi, dovranno indicare una motivazione oggettiva che giustifichi l’assunzione temporanea. Se vince il No la legge rimane invariata.

L’ultimo quesito sul lavoro parla di sicurezza (scheda rossa) in particolare di responsabilità negli appalti. Attualmente le norme stabiliscono che negli infortuni il datore di lavoro committente è responsabile in solido con l’appaltatore e i subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori che non hanno la copertura assicurativa. La legge esclude però questa responsabilità se i danni sono causati da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore o del subappaltatore. Con il Sì si vuole eliminare questa clausola, estendendo così la responsabilità dell’imprenditore committente. Se vince il No rimane invariata.

Infine c’è il quesito che riguarda la cittadinanza italiana (scheda gialla) con il dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne per ottenere la cittadinanza italiana. Oggi chi ha più di 18 anni deve risiedere continuativamente in Italia per almeno dieci anni prima di poter fare domanda. Se vince il Sì viene dimezzato a 5 anni il tempo di residenza, se vince il No la norma rimane invariata.

È possibile votare domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 dalle ore 7 alle ore 15. Purchè il risultato sia valido è necessario raggiungere il quorum di 50%+1 degli elettori.