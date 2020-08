Reddito di cittadinanza e lavori utili alla collettività a Caggiano.L’opposizione:”Nessun progetto approvato”

“Apprendiamo, di domenica sera, dalla pagina Facebook ‘Comune di Caggiano’, gestita dall’Amministrazione comunale, che nei giorni scorsi sono stati approvati i Progetti Utili alla Collettività -PUC senza alcuna pubblicazione sull’albo pretorio. Quindi, come gruppo consiliare, ci siamo attivati questa mattina quando gli uffici sono aperti e non di domenica sera. L’ufficio preposto ci ha confermato ciò che pensavamo, cioè che ad oggi ancora nessun progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale“. Così il gruppo di opposizione “CambiaMenti”, guidato da Angelo Lorusso, interviene in merito all’approvazione dei progetti di pubblica utilità destinati a coinvolgere i percettori del reddito di cittadinanza a Caggiano.

“Noi come gruppo consiliare siamo contenti di questa iniziativa, visto che è stata proposta e protocollata la scorsa settimana dal nostro gruppo, ma a quanto pare basta un post per approvare una delibera di Giunta – proseguono -. Intanto, riteniamo che ciò che è stato scritto sulla pagina ufficiale del Comune vada sicuramente corretto e non mettiamo in dubbio il lavoro degli uffici, ma bensì, l’approvazione della stessa. Inoltre, ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare per la crescita del nostro paese, continuando il nostro lavoro di proposta e controllo, anche se a volte alle nostre sollecitazioni non riceviamo risposta, ma su questo ci torneremo più avanti“.

“Noi di Cambiamenti continuiamo col nostro lavoro di proposte per conto dei cittadini a tutela dell’interesse generale, felici del fatto che delle nostre proposte possano portare anche solo un piccolo miglioramento al nostro paese” conclude l’opposizione caggianese.

– Chiara Di Miele –

