Record di medaglie per la Meta Centro di San Rufo che ospita la 5^ giornata del 24° Campionato Regionale di Nuoto
Una giornata proficua quella che ha visto impegnati gli atleti della squadra agonistica di nuoto della Meta Centro di San Rufo, che domenica scorsa ha ospitato la 5^ giornata del 24° Campionato Regionale di Nuoto organizzato dal Centro Sportivo Italiano.
Record di medaglie, infatti, per gli agonisti e le agoniste che hanno giocato in casa e conquistato ben 22 medaglie: 9 d’oro, 9 d’argento e 4 di bronzo.
Numerosi sono stati i bis di riconoscimenti: Mattia Pio De Paola si piazza al 2° posto nei 100m Dorso – Ragazzi Maschile e nei 50m Stile Libero – Ragazzi Maschile, Matilde Di Zeo occupa il 2° posto nei 100m Dorso – Juniores Femminile e 3° nei 50m Stile Libero – Juniores Femminile, Guglielmo Gasaro vince l’oro nei 50m Stile Libero – Juniores Maschile e l’argento nei 50m Farfalla – Juniores Maschile.
Oro e argento anche per Myriam Citera, rispettivamente nei 50m Rana – Cadetti Femminile e nei 50m Stile Libero – Cadetti Femminile.
Doppio oro, invece, per Mariachiara Pagano nei 50m Stile Libero – Seniores Femminile e 50m Rana – Seniores Femminile. Primo posto sul podio, poi, per Andrea Soriero nei 50m Stile Libero – Seniores Maschile, che conquista anche il 2° posto nei 50m Rana – Seniores Maschile.
Marco Giuseppe Pagano vince la medaglia d’argento nei 50m Stile Libero – Seniores Maschile e quella di bronzo nei 50m Rana – Seniores Maschile, Pasquale Mario Votta sale sul podio al 1° posto nei 50m Stile Libero – Master 50 Maschile e al 2° posto nei 50m Rana – Master 50 Maschile, mentre Valerio Pucciarelli sale sul podio per l’oro sia nei 50m Farfalla – Seniores Maschile che nei 50m Rana – Seniores Maschile.
Oro anche per Benedetta Volpe nei 50m Farfalla – Juniores Femminile.
Altre medaglie d’argento per Alessia D’Aniello nei 200m Stile Libero – Esordienti A Femminile e Sara Amodeo nei 50m Farfalla – Juniores Femminile. Infine, bronzo per Francesco D’Alvano nei 50m Stile Libero – Juniores Maschile.
“Una grande soddisfazione ospitare una nuova giornata del Campionato e, al contempo, occupare così tanti posti sul podio – le parole del mister Agostino Marmo -. L’impegno che tutta la squadra ha dimostrato in queste gare sta dando i suoi frutti tappa dopo tappa. Siamo nel vivo della competizione e la prossima tappa ci vedrà impegnati il 1° marzo presso il Centro Universitario Sportivo CUS Salerno”.