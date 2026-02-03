Una giornata proficua quella che ha visto impegnati gli atleti della squadra agonistica di nuoto della Meta Centro di San Rufo, che domenica scorsa ha ospitato la 5^ giornata del 24° Campionato Regionale di Nuoto organizzato dal Centro Sportivo Italiano.

Record di medaglie, infatti, per gli agonisti e le agoniste che hanno giocato in casa e conquistato ben 22 medaglie: 9 d’oro, 9 d’argento e 4 di bronzo.

Numerosi sono stati i bis di riconoscimenti: Mattia Pio De Paola si piazza al 2° posto nei 100m Dorso – Ragazzi Maschile e nei 50m Stile Libero – Ragazzi Maschile, Matilde Di Zeo occupa il 2° posto nei 100m Dorso – Juniores Femminile e 3° nei 50m Stile Libero – Juniores Femminile, Guglielmo Gasaro vince l’oro nei 50m Stile Libero – Juniores Maschile e l’argento nei 50m Farfalla – Juniores Maschile.

Oro e argento anche per Myriam Citera, rispettivamente nei 50m Rana – Cadetti Femminile e nei 50m Stile Libero – Cadetti Femminile.

Doppio oro, invece, per Mariachiara Pagano nei 50m Stile Libero – Seniores Femminile e 50m Rana – Seniores Femminile. Primo posto sul podio, poi, per Andrea Soriero nei 50m Stile Libero – Seniores Maschile, che conquista anche il 2° posto nei 50m Rana – Seniores Maschile.

Marco Giuseppe Pagano vince la medaglia d’argento nei 50m Stile Libero – Seniores Maschile e quella di bronzo nei 50m Rana – Seniores Maschile, Pasquale Mario Votta sale sul podio al 1° posto nei 50m Stile Libero – Master 50 Maschile e al 2° posto nei 50m Rana – Master 50 Maschile, mentre Valerio Pucciarelli sale sul podio per l’oro sia nei 50m Farfalla – Seniores Maschile che nei 50m Rana – Seniores Maschile.

Oro anche per Benedetta Volpe nei 50m Farfalla – Juniores Femminile.

Altre medaglie d’argento per Alessia D’Aniello nei 200m Stile Libero – Esordienti A Femminile e Sara Amodeo nei 50m Farfalla – Juniores Femminile. Infine, bronzo per Francesco D’Alvano nei 50m Stile Libero – Juniores Maschile.

“Una grande soddisfazione ospitare una nuova giornata del Campionato e, al contempo, occupare così tanti posti sul podio – le parole del mister Agostino Marmo -. L’impegno che tutta la squadra ha dimostrato in queste gare sta dando i suoi frutti tappa dopo tappa. Siamo nel vivo della competizione e la prossima tappa ci vedrà impegnati il 1° marzo presso il Centro Universitario Sportivo CUS Salerno”.