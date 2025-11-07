I mesi da gennaio a settembre di quest’anno segnano per la Campania un cambio di passo nella cultura della donazione di organi e tessuti.

Secondo il report del Centro Nazionale Trapianti, le segnalazioni di potenziali donatori crescono del 36,9% (media nazionale +3,3%), le donazioni effettive aumentano del 36% (sono 68; media nazionale +1,5%) e così la Campania è la prima regione in Italia per incremento percentuale.

Sul fronte trapianti si registrano in questi mesi incrementi positivi: cuore +20% (media nazionale +9,6%), fegato +62,9% (media nazionale +1,3%), rene +25% (media nazionale -6,5%).

“Questi risultati non sono un caso – afferma Pierino Di Silverio, coordinatore regionale trapianti – sono il frutto di un lavoro di rete che ha rimesso al centro organizzazione, formazione e dialogo con i cittadini. La crescita della Campania dice che quando la comunità si fida, la donazione diventa un gesto naturale. Ora investiamo sui giovani: portiamo la verità della donazione nelle aule, perché la scelta informata a 18 anni nasca da conoscenza e responsabilità. È così che si riducono le liste d’attesa e si restituisce vita a chi aspetta“.