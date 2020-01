Prende forma l’idea per la realizzazione di una rotatoria nei pressi dell’incrocio della Strada Statale 517 con la Strada Statale 19.

Il Sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio, dopo un colloquio telefonico con il Sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, e con quello di Padula, Paolo Imparato, ha richiesto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Enti per chiedere ad Anas Spa di realizzare una rotatoria nel punto in cui le due strade si incontrano e per migliorare il tratto viario dal Ponte Calore fino alla Strada Statale 19.

“L’intervento stradale – spiega Guercio – di contenuta entità economica permetterebbe di gestire e alleviare il traffico veicolare sempre più consistente che dal vicino Svincolo autostradale si muove verso il Golfo di Policastro“.

Nel documento, inoltre, Guercio sottolinea come con questa iniziativa “si snellirebbe anche il traffico estivo che si verifica ripetutamente nei fine settimana“.

– Claudia Monaco –