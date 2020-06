Realizza vicino casa una serra per coltivare la marijuana. Arrestato spacciatore a Battipaglia

I poliziotti del Commissariato di Battipaglia ieri mattina hanno arrestato il 41enne A.G. che, in sella al suo ciclomotore, alla vista degli agenti ha cercato di eludere il controllo di polizia, per cui è stato inseguito fino nei pressi della zona litoranea.

La perquisizione ha permesso di ritrovare, nascoste in uno zaino, cinque confezioni di marijuana, dal peso complessivo di 187 grammi, e 1335 euro suddivisi in banconote di vario taglio, denaro frutto dell’illecito spaccio della droga.

Il successivo sopralluogo domiciliare ha portato alla scoperta di un fondo agricolo vicino all’abitazione, con una importante coltivazione di marijuana costituita da circa 100 piante di grosse dimensioni, nascoste in una serra opportunamente predisposta ed organizzata per l’essiccazione della sostanza. All’interno di un contenitore di plastica sono poi stati ritrovati altri 216 grammi di marijuana essiccata e pronta per essere spacciata.

A.G. è stato quindi arrestato in flagranza di reato e sottoposto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima che si terrà oggi. L’operazione è stata la diretta conseguenza di un’attività di indagine avviata nei giorni precedenti e che aveva già portato al sequestro di altre due piantagioni di marijuana nel circondario di Battipaglia.

– Chiara Di Miele –