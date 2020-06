Realizza un market della droga in casa. In manette pusher 35enne di Vallo della Lucania

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno arrestato un pregiudicato 35enne di Vallo della Lucania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del consueto controllo del territorio, i militari della Stazione di Vallo della Lucania hanno notato persone di un altro quartiere aggirarsi più volte nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e così sono iniziati degli approfondimenti che hanno portato a scoprire ciò che si sospettava.

Si trattava di clienti (per i quali sono scattate le opportune sanzioni dopo essere stati trovati con la droga acquistata) che andavano a servirsi dal pusher.

In casa del pregiudicato è stata trovata un’ingente quantità di droga pronta per la vendita insieme a materiale per il confezionamento in dosi e bilancini di precisione. Un vero e proprio negozio quello trovato dagli uomini dell’Arma.

Il 35enne è stato subito arrestato e condotto nel carcere di Vallo della Lucania.

– Chiara Di Miele –