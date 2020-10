Rapinò quattro giovani nel centro storico di Salerno facendosi consegnare i portafogli. Arrestato 32enne

Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di D.N., 32enne di Salerno, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di rapina.

La notte del 20 maggio, il 32enne, in sella ad uno scooter Honda di grossa cilindrata, aveva commesso una rapina nel centro storico nei confronti di quattro giovani facendosi consegnare i portafogli e quant’altro in loro possesso e minacciandoli, in caso non avessero acconsentito, che avrebbe estratto una pistola. I ragazzi, intimoriti, avevano consegnato i portafogli con l’intero contenuto.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Salerno sono risaliti all’autore della rapina grazie alle descrizioni di alcuni testimoni ed alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

L’identità del rapinatore è stata definitivamente riscontrata nei confronti di D.N. all’esito delle individuazioni fotografiche.

L’indagato, rintracciato presso il suo domicilio è stato associato alla Casa Circondariale di Salerno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Claudia Monaco –