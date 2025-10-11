Sono arrivate immediatamente e hanno colto sul fatto i due rapinatori a Salerno così le Forze dell’Ordine li hanno garantiti alla giustizia.

A seguito della rapina avvenuta in un centro scommesse, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha espresso il suo plauso.

“Ringrazio le Forze di Polizia per il loro impegno quotidiano e instancabile. L’intervento di stanotte conferma la costante collaborazione e il coordinamento tra di loro, ma anche quanto sia prezioso il contributo che può dare la comunità con segnalazioni tempestive”.

L’operazione è stata portata a termine dalla Sezione Radiomobile di Salerno e agli Agenti della Sezione Volanti della Questura.

