Paura ieri sera ad Eboli dove si è consumata una rapina all’interno di una tabaccheria lungo la Statale 19 in località Tavoliello.

Due persone con il volto coperto, poco prima dell’orario di chiusura dell’attività, sono entrate e hanno minacciato la titolare per farsi consegnare l’incasso. Probabilmente i due erano armati al momento del colpo.

La donna, terrorizzata per quanto stava accadendo, ha preso il denaro contenuto nel registratore di cassa e lo ha consegnato ai rapinatori che in seguito sono fuggiti con il bottino facendo perdere le loro tracce.

Alla vittima non è rimasto altro da fare che allertare i Carabinieri della locale Compagnia i quali, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi di rito e dato il via alle indagini per mettersi sulle tracce dei malviventi.

Saranno utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza della tabaccheria e di quelle presenti nella zona.