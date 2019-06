Rapina in una sala scommesse di Salerno in zona Fratte. Arrestata 37enne ucraina

La scorsa notte, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno tratto in arresto una donna ucraina di 37 anni, H.V., responsabile del reato di rapina aggravata e lesioni personali.

Gli agenti sono intervenuti alle ore 00.30 circa in seguito ad una segnalazione fatta al numero unico d’emergenza “112” di una rapina in atto presso una sala scommesse in zona Fratte.

La pattuglia della Sezione Volanti ha notato un giovane che, attirando l’attenzione, indicava una donna che correva e tentava di allontanarsi dal posto. Gli agenti hanno subito raggiunto la fuggitiva che impugnava una pistola riuscendo, dopo averla accerchiata, a bloccarla e disarmarla.

In seguito alla perquisizione personale, la 37enne è stata trovata in possesso, oltre che di una pistola di tipo revolver a salve completa di 5 munizioni caricate a salve cal. 9, di un coltello e di due catenine d’oro che nel corso della rapina aveva sottratto con la forza all’addetto alla sala scommesse.

Quest’ultimo ha raccontato agli agenti che la donna con uno stratagemma si era fatta aprire la porta ed una volta all’interno aveva estratto la pistola minacciando il giovane di consegnarle l’incasso. Al suo rifiuto è iniziata una colluttazione con la donna che lo ha colpito alla testa con il calcio della pistola. Il giovane, però, è riuscito a spingerla fuori, a chiudere le porte e a chiedere l’intervento della Polizia che in pochi minuti è giunta sul posto, fermando la donna.

Successivamente la cittadina straniera è stata accompagnata presso gli Uffici della Sezione Volanti dove è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotta alla casa circondariale di Salerno – Fuorni.

