Rapina in pieno centro a Salerno. Donna minacciata con una pistola in un B&B
Nei giorni scorsi un gruppo si è introdotto all’interno di un bed and breakfast, nei pressi di Via Masuccio Salernitano, dove alloggiava una donna.
Poi, dopo averla minacciata con una pistola, i malviventi si sarebbero fatti consegnare il denaro contenuto nel portafoglio ed altri effetti personali.
Alcuni presenti, udite le urla, hanno allertato la Polizia, giunta sul posto.
Indagini in corso per risalire ai responsabili.