Rapina a Potenza,ferito il titolare di una tabaccheria. Portati via l’incasso e diversi “Gratta & vinci”

Rapina con un ferito a Potenza, in una tabaccheria e ricevitoria in via Angilla Vecchia, nei pressi del rione di Santa Maria.

I rapinatori hanno fatto ingresso nel locale ieri sera, aggredendo il titolare che era ancora all’interno. L’uomo è rimasto a terra privo di sensi per diverso tempo, per poi riprendersi poco dopo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che vista la tarda ora lo hanno contattato sul cellulare, senza alcuna risposta. Così si sono recati nella tabaccheria e lo hanno trovato a terra. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno prestato le prime cure.

L’uomo è rimasto ferito, non in maniera grave, ma si trova sotto osservazione all’ospedale “San Carlo”, per poi essere sentito dai Carabinieri. I rapinatori hanno messo a soqquadro tutto e sono riusciti ad asportare, secondo i primi rilievi, l’incasso di ieri e numerosi Gratta&Vinci. Diversi sarebbero anche i valori bollati asportati.

Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Potenza, guidati dal Maggiore Gennaro Cascone. Secondo la prima ricostruzione, la rapina sarebbe avvenuta prima delle 21, quando il titolare era in procinto di chiudere l’attività per rientrare a casa.

La tabaccheria non è dotata di un impianto di videosorveglianza, ma il lavoro dei militari dell’Arma è comunque iniziato con la visione di tutti gli impianti presenti nella zona, per dare un volto ai rapinatori.

