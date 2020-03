Raid di furti in abitazioni di Montesano. Portati via attrezzi e un furgone

Una serie di furti è stata messa a segno, la scorsa notte, a Montesano sulla Marcellana.

Ignoti sono entrati in diverse abitazioni di Via Tempa Pilone, nella frazione Scalo, e hanno fatto razzia di oggetti e generi alimentari. In un caso, i ladri sono entrati da una porticina secondaria e hanno portato via trapani, un flex, una sega elettrica e diverse attrezzature.

La banda si è poi spostata in altre abitazioni della zona portando via attrezzi e salumi. Infine, si sono spostati in un deposito rubando un furgone e attrezzi vari.

L’amara scoperta è stata fatta dai proprietari che hanno allertato le Forze dell’Ordine. Qualche giorno fa una serie di furti è stata messa a segno nel vicino comune di Buonabitacolo.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Claudia Monaco –