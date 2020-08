Raid di furti ad Auletta. Ladri prendono di mira tre abitazioni in località Massavetere

Ladri in azione ad Auletta dove ieri sera si sono introdotti in tre abitazioni in località Massavetere, nel centro abitato del piccolo comune.

I soliti ignoti sono entrati in due abitazioni limitrofe e agendo indisturbati hanno portato via alcuni oggetti in oro.

Inoltre, sempre ieri sera, si sono introdotti in una terza abitazione, hanno messo a soqquadro alcune stanze ma non sono riusciti a portare via il bottino perché sono stati messi in fuga dai proprietari che erano in casa.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Domenico Verrone, che hanno fatto i rilievi del caso e avviato le indagini.

– Rosanna Raimondo –