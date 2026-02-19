Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale della Campania con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già oggi, porterà anche temporali e rovesci.

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla e ha prorogato la vigente allerta meteo per vento forte e mare agitato.

Dalle 16 di oggi alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio, su tutta la Campania si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di intenso rovescio o temporale. Venti forti sud-occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Si ricorda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi Piani comunali di Protezione Civile, di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale, monitorare il verde pubblico e assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.