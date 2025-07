Si sono ritrovati tra gli stessi banchi dell’Istituto Tecnico Industriale di Sala Consilina frequentato 50 anni fa.

Per questo appuntamento sono intervenuti da ogni parte del mondo e quando ieri mattina il prof. Antonio Anzalone, che è stato anche docente e uno dei punti di riferimento più importanti dell’ITIS, ha fatto l’appello, l’emozione sul volto di tutti si tagliava a fette.

14 sono stati gli ex studenti presenti allo storico raduno. E c’è stato chi, per partecipare, è addirittura giunto dagli Stati Uniti d’America.

La classe che si è ritrovata è la vecchia V B formata da Antonio Anzalone, Antonio Caporale, Nunzio Cimino, Rodolfo Freda, Michele Giuliano, Luigi Coiro, Michele Melucci, Franco De Santi, Antonio Notarfrancesco, Giuseppe Di Gruccio, Pasquale Romano e Armando Santoro.

“Sì, – ha riferito Nunzio Cimino, che da tantissimi anni vive negli USA – appena sono stato stato contattato ho immediatamente dato la mia adesione per partecipare a questo momento così bello e straordinario. Rivedere vecchi compagni di scuola dopo 50 anni è stata un’emozione fortissima e ritrovarci ancora tutti insieme un piacere indescrivibile. E’ stata davvero una iniziativa bellissima e tutti noi ci siamo augurati di rivederci ancora, magari non fra altri 50 anni, per rivivere le stesse emozioni di questa giornata“.