Giulia Iannuzzi è stata ricevuta dal Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La donna ha messo in piedi un grande progetto in memoria del suo piccolo Samuele Marcelli, scomparso a soli 9 anni a causa di una malattia rara che lo ha colpito dalla nascita.

“Nel mio ufficio ho incontrato Giulia, una mamma straordinaria che dalla provincia di Salerno è tornata a Genova per portare avanti ‘Il Sorriso di Samuele’. Per nove anni l’Istituto Giannina Gaslini è stato la casa di suo figlio, affetto da oloprosencefalia e scomparso lo scorso novembre. Qui la sua famiglia ha trovato cure di altissimo livello ma soprattutto una comunità di medici, infermieri e volontari che li ha accompagnati con professionalità e umanità – scrive il Presidente – Oggi Giulia ha trasformato il dolore in un gesto concreto di speranza: una raccolta fondi per sostenere il Guscio, l’hospice pediatrico del Gaslini, e raddoppiare i posti letto per le famiglie. In due mesi sono già stati raccolti quasi 50 mila euro, per permettere a più bambini e genitori di essere accolti senza limiti di orario, con dignità e vicinanza”.

“La Liguria è orgogliosa di essere stata casa per Samuele. Come Regione siamo al fianco di Giulia e Giuseppe, due genitori che con una forza straordinaria stanno trasformando il loro dolore in aiuto per gli altri. I liguri hanno un cuore grande e anche questa volta lo hanno dimostrato” conclude Bucci.

Grande ondata di affetto e solidarietà anche dal Vallo di Diano e dall’Amministrazione comunale di Polla che ha donato dei soldi e deliberato l’intitolazione di un’aula della Scuola Primaria “San Pietro” al “Sorriso di Samuele”.