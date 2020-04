Raccolta fondi dei fotografi lucani per l’emergenza Covid-19 in Basilicata. Il plauso del Presidente Bardi

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai fotografi lucani che si sono impegnati a sostenere l’iniziativa Scacco matto al Coronavirus. Mettere a disposizione dei lucani il proprio sapere e le proprie capacità è un atto di amore verso la collettività e verso il personale sanitario e gli operatori della Protezione Civile impegnati nella lotta al Covid”.

Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in risposta al messaggio a lui rivolto da un gruppo di circa sessanta fotografi professionisti lucani che, nei giorni scorsi, hanno annunciato una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per chi è impegnato nell’emergenza Covid in prima linea.

L’iniziativa prevede che attraverso una donazione minima è possibile ricevere a casa una delle foto donate dai fotografi lucani, stampata su supporto rigido.

– Chiara Di Miele –