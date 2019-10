Questura di Potenza. Il Commissario Francesca Leanza è il nuovo Funzionario Portavoce

Il Commissario Capo Francesca Leanza è il nuovo Funzionario Portavoce della Questura di Potenza al posto del Vice Questore Caterina Padula.

Leanza, 29enne napoletana, è alla Questura di Potenza dal 1° aprile dopo aver frequentato a Roma il Corso per Commissari della Polizia di Stato. Il Funzionario ricopre anche l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli, la neo Portavoce è inoltre in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. Ha frequentato anche la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

L’incarico giunge dopo una riorganizzazione interna disposta dal Questore di Potenza, Isabella Fusiello.

– Claudia Monaco –