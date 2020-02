“Questo non è amore”. Domani a Tito uno stand della Polizia di Stato contro la violenza di genere

Domani, venerdì 14 febbraio, in occasione della giornata di San Valentino, con lo slogan “Questo non è amore” saranno organizzati in tutta Italia, dalla Polizia di Stato, degli eventi nel solco del “Progetto CAMPER – Il Camper della Polizia contro la violenza di genere”.

La Questura di Potenza, nella mattinata del 14 febbraio sarà presente con uno stand presso il centro commerciale di Tito Scalo .

L’iniziativa, oltre ad avere la valenza di una campagna informativa, è volta precipuamente a favorire l’emersione del fenomeno, agevolando e fornendo un contatto diretto con le potenziali vittime, offrendo loro il supporto di una équipe multidisciplinare composta da operatori della Polizia di Stato specializzati.

