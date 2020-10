Questa sera scopri in diretta Web con Autohaus l’evento di presentazione di Volkswagen ID.3

L’evento più atteso dell’anno sta arrivando, non lasciartelo sfuggire. Questa sera, a partire dalle ore 20.30, Volkswagen ID.3 verrà presentata in anteprima nazionale.

ID.3 è l’auto elettrica che apre una nuova era nella mobilità a zero emissioni e per l’occasione la Concessionaria Autohaus di Atena Lucana ha organizzato un evento Facebook per riunire tutti gli appassionati Volkswagen e chi è curioso di scoprire la sua nuova creatura in diretta CLICCANDO QUI.

Direttamente da casa sarà possibile scoprire tutte le caratteristiche della prima auto elettrica Volkswagen come se fosse dal vivo.

Presto Volkswagen ID.3 sarà disponibile nello Showroom di Autohaus in Contrada Maglianello ad Atena Lucana, intanto godetevela comodamente da casa nell’evento di presentazione in diretta questa sera dalle 20.30.

– Chiara Di Miele –