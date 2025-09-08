Sarà presentato questa sera il libro “Gioia, serenità e pace” di don Gabriele Petroccelli.

L’evento si terrà dalle ore 20 presso la chiesa della Trinità a Sala Consilina.

Il lavoro raccoglie pensieri e riflessioni scritti durante la pandemia di Covid-19 e mandati ai fedeli tramite i gruppi parrocchiali WhatsApp, in segno di conforto e speranza.

Il libricino sarà donato ai fedeli della comunità parrocchiale.

I saluti saranno affidati al Sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano. Prenderanno parte alla serata anche Manuela Giudice, Presidente dei Lions Sala Consilina e Michele Calandriello, Presidente della Società Operaia Torquato Tasso. Interventi musicali di Giovanni Lotierzo e Teresa Vertuccio accompagnati da Marco Mangino.

Alla serata parteciperanno anche sacerdoti della Diocesi valdianese.