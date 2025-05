Questa sera dalle 19.00 alle 20.30, in occasione della Giornata dell’Europa, a Battipaglia, all’incrocio tra via Italia e via Gramsci si terrà un flash mob di solidarietà con il popolo palestinese, promosso da un Comitato locale di associazioni e attivisti per i diritti umani.

L’iniziativa è parte di una più vasta mobilitazione nazionale denominata “L’ultimo giorno di Gaza, l’Europa contro il genocidio”: in tutta Italia si condivideranno sui social network brevi video con versi, canzoni, letture, riflessioni, disegni, cartelli, vignette, foto accompagnati dagli hashtag #GazaLastDay, #UltimogiornodiGaza.

L’evento vuole essere un’occasione di sensibilizzazione, riflessione collettiva e vicinanza a chi soffre occupazione militare, privazioni dei beni essenziali e terribili bombardamenti indiscriminati. Il flash mob prevede momenti di silenzio, letture di poesie, articoli concernenti i diritti umani e interventi su prenotazione. Si invitano i partecipanti a indossare i colori simbolici della Palestina e a portare cartelli, bandiere o candele.

L’iniziativa si svolgerà in forma pacifica, nel rispetto delle normative vigenti e con spirito inclusivo. Tutti sono invitati a partecipare per far sentire la propria voce contro ogni forma di oppressione e per affermare, ancora una volta, che la solidarietà non ha confini.

Le associazioni aderenti sono Arci Levante, Un Ponte per, Costruttori e costruttrici di Pace, Libertà e Giustizia Circolo Piana del Sele, Cives et Civitas, Legambiente Battipaglia Bellizzi, ANPI Piana del Sele, Aldebaran Club Asd e il Partito della Rifondazione Comunista Circolo “A. Gramsci”.