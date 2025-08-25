Questa notte a Sala Consilina un intervento straordinario di disinfestazione contro le zanzare
L’assessore all’Ambiente Teresa Paladino informa la cittadinanza che questa notte, a partire dalle ore 1.30, verrà effettuato sul territorio comunale di Sala Consilina un intervento straordinario di disinfestazione contro le zanzare.
L’operazione sarà eseguita dal personale specializzato, con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee, utilizzando prodotti autorizzati dal Ministero della Salute a base di piretroidi di sintesi, a basso impatto ambientale.
Si raccomanda alla cittadinanza, durante il trattamento, di tenere chiuse porte e finestre, ritirare panni stesi e chiudere balconi, coprire con teli protettivi piante aromatiche, gabbie, voliere e contenitori di alimenti per animali domestici ed evitare di transitare o sostare in prossimità dei mezzi operativi.
Si invitano, inoltre, i cittadini a collaborare segnalando eventuali focolai di infestazioni.
“Confidiamo nella collaborazione di tutti per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Solo insieme si può fare” le parole dell’assessore Paladino.