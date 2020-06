“Quei bravi ragazzi”. Su Radio 2 protagonista la CRI del Comitato Melandro con Aristide Gagliardino

I giovani della Croce Rossa del Comitato Melandro protagonisti questa mattina sulle frequenze di Radio 2, la seconda emittente radiofonica pubblica italiana edita dalla Rai. Il Comitato, che ha sede a Vietri di Potenza ed è nato da pochi mesi, ha rappresentato la Basilicata partecipando al programma “Quei bravi ragazzi”, ideato da Radio 2 e condotto in studio da Massimo Cervelli e Tommaso Labate.

Portavoce del gruppo il giovane volontario Aristide Gagliardino, 18enne di Vietri di Potenza. La puntata ha avuto inizio poco dopo le 7 e si è conclusa alle 9. Il giovane volontario ha raccontato i giorni che lo stanno avvicinando alla Maturità mentre ha comunque prestato servizio presso l’associazione.

“Da un anno – ha dichiarato Aristide a Radio 2 – faccio parte della Croce Rossa. Durante questa emergenza ho fatto molte cose e mi sono sentito utile per gli altri. In particolare, mi sono occupato del servizio ‘il tempo della gentilezza’, riservato tra le altre alle persone immunodepresse, oltre ai servizi di consegna spesa, farmaci e beni di prima necessità. Adesso mi sono concentrato sugli studi per la Maturità per poi tornare a disposizione per la comunità e per la Croce Rossa”.

Particolarmente importante è stato in questo periodo, e lo è ancora, il lavoro svolto dai volontari nella difficile emergenza. Il programma condotto da Cervelli e Labate con una inedita e travolgente sinergia punta a commentare le notizie di politica, cultura, sport e spettacolo, coinvolgendo, come in questo caso, gli ascoltatori in uno spazio d’informazione dove riflettere sui temi più interessanti, in questo caso l’emergenza sanitaria e l’attività dei volontari in questo periodo difficile.

– Claudio Buono –