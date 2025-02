Auto in fiamme nella notte a Montecorvino Rovella. Per cause da accertare ben quattro vetture parcheggiate in strada hanno preso fuoco e sono andate distrutte intorno alle 3.

Il rogo ha raggiunto anche le tubature del gas metano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio ed evitato conseguenze più gravi.

I caschi rossi hanno lavorato fino a questa mattina per mettere in sicurezza la zona e il metanodotto cittadino.

Indagini affidate ai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per risalire alla matrice dell’incendio che potrebbe anche essere dolosa.