Pusher marocchino scoperto a Pontecagnano Faiano con la droga nascosta sotto il letto. Arrestato
Pusher marocchino scoperto con la droga in casa a Pontecagnano Faiano.
Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, hanno arrestato il 31enne dopo una perquisizione personale e domiciliare.
Gli agenti hanno trovato nascosti sotto il letto 30 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish.
Dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip, per il 31enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.