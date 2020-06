Purificare l’aria e sanificare le superfici. La soluzione di Vip Computer di Padula

Uno strumento di alta qualità per garantire l’igiene e la sanificazione degli ambienti. È quanto offre Vip Computer, con sede a Padula e a Policastro Bussentino, grazie a Beyond Guardian Air, un metodo efficace, affidabile e costante per mantenere l’aria sanificata e salubre all’interno degli ambienti chiusi.

Beyond Guardian Air è in grado di ripulire l’aria da batteri, polveri, virus, sostanze causa di allergie e difficoltà alle prime vie respiratorie. Si tratta dell’unico Sanificatore sul mercato che impiega una combinazione esclusiva di tecnologie. Il dispositivo emette Perossido d’Idrogeno sotto forma aerea.

La sua tecnologia ActivePure (l’unica tecnologia di depurazione riconosciuta in modo esclusivo, a livello globale e certificata Space Technology) distrugge oltre il 99% di tutti gli agenti contaminanti presenti in superficie e nell’aria.

“Questo prodotto di grande qualità – precisa Vincenzo Petrizzo, titolare dell’azienda Vip Computer – riduce gli allergeni trasportati dall’aria che possono scatenare asma e sintomi allergici, rinfresca l’aria e rimuove gli odori in ambienti altrimenti soggetti a umidità e muffe, elimina lo sporco e la polvere dall’aria per facilitare la pulizia, distruggendo virus, batteri e fumo”.

Inoltre, non è necessaria alcuna installazione perché Beyond Guardian Air è interamente mobile e, quindi, portatile.

Un valido aiuto per il sistema immunitario, per aumentare l’efficienza fisica e mentale delle persone che lavorano e sostano negli ambienti dotati del sanificatore Beyond Guardian Air, grazie alla creazione di un ambiente piacevole e di totale comfort. Collocato in un ambiente unico, copre fino a 185 mq anche su più livelli.

Ma i vantaggi sono assicurati anche in ambito economico con l’applicabilità a questo prodotto del Decreto “Cura Italia”, cioè del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per le botteghe e i negozi, che prevede una detrazione fino al 60%.

Per qualsiasi informazione o dimostrazione è possibile contattare i numeri 329/4458144, 320/7145339 (per la sede di Padula) e 0975/74385 (sede di Policastro Bussentino).

– Maria De Paola –