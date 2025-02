Il Centro Polidiagnostico Geomedical di Lauria continua ad ampliare l’offerta di servizi per la cura delle persone.

Tra le novità l’attivazione del nuovo Punto prelievi.

In collaborazione con un laboratorio, Geomedical garantisce ai pazienti un’assistenza efficiente per l’esecuzione di esami ematici e diagnostici in un ambiente professionale e sicuro.

Il servizio è pensato per offrire tempi di attesa ridotti, precisione nei risultati e la massima attenzione al comfort del paziente, assicurando un percorso rapido e affidabile per il monitoraggio della salute.

Inoltre, presso il Centro Polidiagnostico è in programma l’introduzione del servizio di chirurgia ambulatoriale che sarà presto attivo per garantire ai pazienti interventi specialistici e procedure chirurgiche minori.

Geomedical si prefigge l’obiettivo di offrire un’assistenza sempre più completa, per rispondere anche alle esigenze di chi necessita di interventi ambulatoriali.

–messaggio pubblicitario con finalità promozionale-