Si è tenuta ieri pomeriggio l’audizione presso la V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania dedicata alla vicenda della soppressione del Punto Nascita dell’ospedale di Sapri.

Il sindaco Antonio Gentile, in virtù della Legge regionale 11/2015 e della fuoriuscita della Regione dal Piano di rientro, ha richiesto la revoca della delibera di Giunta regionale 418/2015 che chiede la chiusura dell’importante servizio sanitario e contemporaneamente congrui investimenti in termini di infrastrutture.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di un’attenzione concreta per il futuro dei Punti Nascita delle aree interne ed è stato chiesto al Presidente della Regione Campania Roberto Fico di valutare la revoca della delibera al fine di tutelare il Punto Nascita di Sapri ed evitare ripercussioni anche su quello di Polla.

La Commissione si è espressa all’unanimità sulla proposta di approvare una risoluzione che fa richiesta alla Giunta di valutare la revoca dell’atto.