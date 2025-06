I Sindaci di Piedimonte Matese Vittorio Civitillo, di Sapri Antonio Gentile e di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio martedì 17 giugno si recheranno a Roma presso il Ministero della Salute, accompagnati da delegazioni istituzionali e cittadine, per rappresentare con senso di responsabilità e in modo fermo ma pacifico la netta contrarietà alla chiusura dei Punti Nascita attivi nei rispettivi presidi ospedalieri.

La decisione di recarsi a Roma nasce dalla necessità di portare direttamente all’attenzione del Ministero le preoccupazioni reali e concrete delle comunità locali, dinanzi a una prospettiva che rischia di compromettere un diritto fondamentale: quello delle donne e delle famiglie di poter partorire in sicurezza, con adeguata assistenza, in prossimità del proprio luogo di residenza.

I Punti Nascita di Piedimonte Matese, Sapri e Sessa Aurunca non sono semplici reparti ma presidi vitali di civiltà e prossimità sanitaria, in territori dove l’isolamento geografico, la difficoltà dei collegamenti e la carenza di strutture alternative rendono la loro permanenza indispensabile. La loro eventuale chiusura significherebbe un arretramento drammatico del servizio sanitario pubblico, un colpo alla natalità, alla tenuta sociale ed economica delle aree interne e una pericolosa lesione del diritto alla salute.

I Sindaci sottolineano che, pur in assenza di precedenti occasioni formali di confronto, intendono muoversi nel pieno rispetto delle istituzioni e con spirito costruttivo, fiduciosi nella disponibilità all’ascolto che il Ministero della Salute ha spesso dimostrato verso i territori.

L’incontro del prossimo 17 giugno sarà dunque, nelle intenzioni dei promotori, un primo momento di dialogo istituzionale volto all’apertura di un tavolo tecnico che tenga conto delle peculiarità territoriali, della viabilità, della distribuzione della popolazione e della reale accessibilità ai servizi alternativi.

“Non ci stiamo – dichiarano congiuntamente i tre Sindaci – ad assistere passivamente allo smantellamento di un servizio essenziale. Le nostre cittadine e i nostri cittadini non sono cittadini di serie B. Difendiamo il diritto alla salute con fermezza e rispetto, chiedendo solo equità territoriale e attenzione alla realtà. Nessun privilegio ma una sanità giusta, accessibile e sicura per tutti”.

“La salute non è un privilegio. È un diritto. Un diritto che siamo pronti a tutelare con ogni mezzo democratico” concludono.