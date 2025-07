E’ stato rimandato al 4 agosto l’incontro a Roma con il Comitato tecnico del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia in relazione all’uscita della Campania dal Piano di Rientro, che era atteso per i giorni scorsi, necessità ribadita più volte dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per non essere più vincolati ai Fondi nazionali.

“Non è stato deciso nulla, continua il ricatto politico. E’ stata fissata una nuova riunione il 4 agosto” ha affermato il Presidente, il quale si è successivamente espresso in merito alla questione dei Punti Nascita: “Ne approfitto per dire che il Governo e il Ministero della Salute sono quelli che hanno chiuso i Punti Nascita a Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e Sapri: hanno un nome e un cognome“.

“Vedremo il giorno 4 che cosa decidono questi signori” ha concluso.