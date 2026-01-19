La FIALS esprime un sentito e convinto ringraziamento alla Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero di Polla per l’attivazione dei pulsanti di emergenza antiaggressione presso il Pronto Soccorso.

“L’intervento realizzato rappresenta un segnale concreto e significativo di attenzione verso la tutela della salute, della sicurezza e della dignità professionale degli operatori sanitari, particolarmente esposti al rischio di eventi di aggressione in un contesto ad alta complessità come quello dell’emergenza-urgenza, in piena coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Tale iniziativa risulta pienamente coerente con le finalità della Legge 14 agosto 2020, n. 113, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, che riconosce la necessità di adottare misure idonee a prevenire e contrastare episodi di violenza nei confronti del personale impegnato nell’erogazione dei servizi sanitari” scrivono Saverio Carimando, Mario Marmo, Giuseppe Forlano, Francesco Amabile e Angela Di Bella.

“Dotare il personale del Pronto Soccorso di strumenti specificamente orientati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di aggressione significa non solo adempiere a precisi obblighi normativi ma anche affermare un principio fondamentale di rispetto e tutela nei confronti di chi opera quotidianamente in prima linea a servizio della collettività – continuano – L’iniziativa assunta dalla Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero di Polla va nella direzione di una sanità più sicura e consapevole delle reali condizioni operative, contribuendo a rafforzare il clima di fiducia e collaborazione tra Direzione e lavoratori e ponendo le basi per un percorso di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, a partire dalle aree maggiormente esposte come il Pronto Soccorso”.

Nel rinnovare il proprio apprezzamento, l’organizzazione conferma la disponibilità a proseguire un confronto costruttivo e propositivo, nell’interesse dei lavoratori, dell’utenza e dell’intero sistema sanitario.