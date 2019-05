Pullman di turisti prende fuoco sull’A2 a Lagonegro. L’autista e i poliziotti domano le fiamme

Attimi di paura questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo allo svincolo di Lagonegro Sud. Un pullman proveniente dalla provincia di Padova e con a bordo 49 passeggeri diretti a Maratea ha preso fuoco mentre si trovava in viaggio.

Ad accorgersi del fumo che fuoriusciva dal vano motore posteriore del mezzo è stato un automobilista che ha allertato prontamente il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti. Subito una pattuglia della Sottosezione di Polizia Stradale di Lagonegro ha accostato il pullman in marcia, segnalando all’autista dell’incendio in corso. Quest’ultimo è riuscito a fermarsi sulla rampa dello svincolo e a far mettere in salvo tutti gli occupanti.

Nel frattempo i poliziotti muniti di estintore hanno domato le fiamme, mentre l’autista, a mani nude, è riuscito a staccare il collegamento con il serbatoio del gasolio evitando così il peggio.

A bordo del mezzo era presente anche una persona disabile che, insieme agli altri compagni di viaggio, è stata messa in sicurezza presso la vicina Sottosezione di Polizia Stradale di Lagonegro. Fortunatamente tutti i passeggeri sono rimasti illesi.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lauria e il personale dell’Anas, oltre ai sanitari del 118.

Ancora fiamme questa mattina lungo l’A2 al km 12 tra Pontecagnano e Pontecagnano Sud dove un pannello a messaggio variabile ha preso fuoco, probabilmente anche a causa delle piogge battenti delle ultime ore. Il personale dell’Anas è intervenuto per il ripristino del pannello. Presente sul posto il Centro Operativo Autostradale, gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

– Chiara Di Miele –