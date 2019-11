Pulizia superstrade del Cilento. Soddisfazione del Parco Nazionale: “Serve più rispetto dalle comunità”

Proseguono i lavori di pulitura e decoro delle due superstrade di accesso al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

A marzo il vicepresidente dell’ente, Cono D’Elia, ha chiesto ai vertici dell’Anas una collaborazione attraverso una serie di interventi nell’area a sud della provincia di Salerno per risolvere l’annoso problema delle micro discariche di rifiuti presenti tutto l’anno lungo le principali arterie stradali del Cilento, la Bussentina e la Cilentana.

L’Anas ha così affidato ad un’impresa i lavori per liberare le strade dalla vegetazione e dai rifiuti. Ad oggi la strada Bussentina è stata completamente ripulita e si sta completando anche la Cilentana.

“Ringraziamo l’Anas per il lavoro fatto – ha commentato D’Elia – e per essersi fatta carico di questa funzione e dei costi di pulitura. Le piazzole di sosta e le strade non possono essere distrutte dall’inciviltà. Come Parco ci siamo impegnati per una soluzione definitiva che non si limiti ad una stagione. Stiamo già lavorando nel prosieguo attraverso un’intesa con Anas e il coinvolgimento dei Comuni per continuare a tenere pulite le due superstrade. Ma l’auspicio è che ci sia un maggiore rispetto dalle comunità e senso di responsabilità verso l’ambiente e il nostro territorio. Inoltre, i Carabinieri Forestali, d’intesa con il Parco e Anas, installeranno fototrappole che serviranno per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti ai bordi delle due strade e quindi per combattere il diffuso fenomeno“.

– Paola Federico –