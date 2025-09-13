“Chi lo ama, lo protegge”. È il messaggio lanciato dall’Amministrazione comunale di Sala Consilina in vista dell’iniziativa “Puliamo il Mondo 2025” che si terrà dal 19 al 21 settembre. L’evento vedrà scuole, associazioni e cittadini impegnati impegnati nella cura e pulizia del territorio.

“In un anno l’assessore Teresa Paladino ha rivoluzionato tutto – afferma il Sindaco Cartolano – la determinazione è chiara, speriamo in un premio che gratifichi i cittadini. L’ambiente è fondamentale, anche per le scelte future. Siamo tra le 25 città finaliste di Capitale della Cultura e l’ambiente deve essere un aspetto importante”.

“Vedo questo evento come la chiusura dell’anno, un resoconto – afferma Paladino -. Devo ringraziare la Polizia Locale per la parte operativa. Ogni giorno è una trincea per la questione rifiuti, ma siamo a lavoro per correggere alcune situazioni. Con Legambiente abbiamo recuperato il rapporto e sarà presente in questa edizione”.

“Paesaggio, cultura e territorio” sono le basi, secondo l’assessore, per tutti gli studenti. Paladino ha poi illustrato nel dettaglio la tre giorni: venerdì 19 settembre dalle ore 10 i bambini dell’Istituto Viscigliete insegneranno ” a pulire il mondo”. Sarà realizzato un video con Casa Surace sponsorizzato dalla Fondazione Lamura. I piccoli, in un vero e proprio set, insegneranno ai grandi le regole dell’ambiente. Interverranno la Dirigente scolastica Antonella Vairo, il sindaco Domenico Cartolano, il componente di Legambiente Michele Buonomo, don Luciano Laperuta e l’assessore Teresa Paladino.

Sabato 20, invece, dalle ore 10 gli studenti dell’indirizzo Agrario del “Cicerone” ed i cittadini saranno impegnati nella pulizia di via “G. Paolo” e via “Madre Teresa di Calcutta” in località Fonti.

Chiusura per domenica 21 con la 35^ edizione della “Marcialonga”, passeggiata ecologica in collaborazione con il Club Napoli.

“Istituzionalmente abbiamo compiti di tutela che viviamo quotidianamente e continueremo la nostra opera” ha affermato nel corso della conferenza il Comandante della Polizia Locale Salvatore Della Luna Maggio.

“Abbiamo doveri nel ciclo ambientale ma da un punto di vista burocratico e amministrativo ci occupiamo della gestione del settore ambiente – ha affermato Carlo Maucioni della Polizia Locale -. Posso dire che la comunicazione della materia ambientale è centrale, fondamentale affinchè il territorio rimanga pulito. Negli anni abbiamo capito che uno dei canali di comunicazione è quello dei bambini. Tra gli obiettivi si punta ad un paese pulito e alla diminuzione della TARI”.

“Come scuola siamo onorati – ha riferito invece la docente Casale dell’Istituto Viscigliete -. I bambini sono il futuro, stanno molte ore con noi e spesso ci si accorge che il messaggio di attenzione all’ambiente non c’è. Un grazie alla Dirigente Vairo, sempre sensibile alla tematica”.

“Accogliamo con piacere questa iniziativa – le parole del professore Giglio dell’Agrario –. Siamo estremamente sensibili e il nostro tema è molto più tecnico. Parteciperanno i ragazzi del biennio che studiano Ecologia. Partecipare significa creare sentinelle del territorio: i ragazzi provengono da tutto il Vallo di Diano e questo significa che ogni paese, da Casalbuono a Caggiano, avrà una cassa di risonanza sulla tematica nel proprio paese”.