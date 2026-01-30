Pugno duro dell’Amministrazione di Capaccio contro la somministrazione di alcolici, soprattutto agli ubriachi
Pugno duro dell’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum contro la somministrazione di alcolici, soprattutto alle persone in stato di manifesta ubriachezza.
Con apposita ordinanza il sindaco ha vietato la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche dall’1 alle 6 nei locali dedicati. Per gli esercizi di vicinato la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche non è consentita dalle ore 22 alle ore 7.
E’ vietato inoltre vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande e alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri per asporto in vetro dalle ore 20 alle ore 7 e vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, alcolici e superalcolici in qualsiasi forma e modalità a persone in stato di manifesta ubriachezza o che manifestino segni di alterazione del loro comportamento.
E’ fatto poi obbligo agli esercenti di posizionare all’interno e all’esterno dell’attività idonei contenitori anche per il deposito di bicchieri di plastica e altro, che non dovranno essere dispersi sul suolo pubblico e di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare e isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono di bere nonostante i divieti.
E’ consentita, nel rispetto delle norme e nella fascia oraria che va dalle ore 20 fino all’1, la somministrazione di bevande, alcolici e super alcolici in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali e nelle pertinenze dei regolarmente autorizzate, ovvero si potranno vendere le bevande previa spillatura (alla spina) o in bicchieri di carta o plastica. A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.
Il divieto, infine, permane su tutto il territorio comunale, anche nella zona archeologica e della movida, dove non si possono assolutamente depositare anche temporaneamente, abbandonare o disperdere contenitori di vetro, bottiglie di vetro e bicchieri, per mantenere il decoro urbano e garantendo l’igiene e la sicurezza pubblica e urbana.
Le violazioni sono sanzionate da 25 a 500 euro e con la sospensione dell’attività secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S. o dal Codice penale.