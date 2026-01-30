Pugno duro dell’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum contro la somministrazione di alcolici, soprattutto alle persone in stato di manifesta ubriachezza.

Con apposita ordinanza il sindaco ha vietato la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche dall’1 alle 6 nei locali dedicati. Per gli esercizi di vicinato la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche non è consentita dalle ore 22 alle ore 7.

E’ vietato inoltre vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande e alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri per asporto in vetro dalle ore 20 alle ore 7 e vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, alcolici e superalcolici in qualsiasi forma e modalità a persone in stato di manifesta ubriachezza o che manifestino segni di alterazione del loro comportamento.

E’ fatto poi obbligo agli esercenti di posizionare all’interno e all’esterno dell’attività idonei contenitori anche per il deposito di bicchieri di plastica e altro, che non dovranno essere dispersi sul suolo pubblico e di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare e isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono di bere nonostante i divieti.

E’ consentita, nel rispetto delle norme e nella fascia oraria che va dalle ore 20 fino all’1, la somministrazione di bevande, alcolici e super alcolici in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali e nelle pertinenze dei regolarmente autorizzate, ovvero si potranno vendere le bevande previa spillatura (alla spina) o in bicchieri di carta o plastica. A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

Il divieto, infine, permane su tutto il territorio comunale, anche nella zona archeologica e della movida, dove non si possono assolutamente depositare anche temporaneamente, abbandonare o disperdere contenitori di vetro, bottiglie di vetro e bicchieri, per mantenere il decoro urbano e garantendo l’igiene e la sicurezza pubblica e urbana.

Le violazioni sono sanzionate da 25 a 500 euro e con la sospensione dell’attività secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S. o dal Codice penale.