Ieri sera a Roscigno Vecchia il pubblico è rimasto incantato dal concerto “Echi dal tempo perduto” del Maestro Luigi Ranieri Gargano.

Nel borgo sospeso nel tempo che si illumina al tramonto, le note struggenti di un pianoforte che accarezzano le pietre antiche hanno rapito gli spettatori con un’emozione che non ha parole, ma solo silenzi pieni.

Il Maestro Luigi Ranieri Gargano, artista sensibile e raffinato, è stato capace di trasformare suoni in suggestioni profonde. Accompagnato da Maria Sole Feliciello al violoncello e Antonio Porpora alle percussioni, Gargano ha emozionato un folto pubblico che ha seguito in silenzio e con trasporto un repertorio di musica d’autore e colonne sonore, in perfetta sintonia con l’anima antica del borgo.

A precedere il concerto, l’inaugurazione della mostra “Forme del Paesaggio” dell’artista Donato Stabile che ha reso omaggio, con la forza espressiva delle sue opere, all’identità silenziosa ma potente di Roscigno Vecchia.

Durante la serata i saluti istituzionali sono stati affidati al Sindaco di Roscigno Pino Palmieri e al Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese, entrambi profondamente coinvolti nella realizzazione e nel significato del progetto.

Tra i presenti, oltre al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, il Vice Presidente Antonio Ciniello, gli amministratori, il Presidente del Comitato Esecutivo Pierangelo De Siervi, i consiglieri Gasparri e Martino, la Presidente del Collegio Sindacale Ilaria Imperatore, il Presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani Sebastiano Greco, il Presidente e vice Presidente del Circolo Banca Monte Pruno, rispettivamente Aldo Rescinito e Luigi Macchia.

“Questa è la nostra storia che continua a parlare – ha dichiarato il Sindaco Palmieri – e noi abbiamo il dovere di ascoltarla e di farla ascoltare al mondo intero.”

“Roscigno Vecchia è viva non è solo un nome, ma un messaggio – ha sottolineato Michele Albanese – È nostro compito crederci, provarci ancora, perché ogni pietra che racconta il passato è anche un appello al futuro.”

Roscigno Vecchia è viva. E vuole gridarlo al mondo con gli eventi in programma fino al 10 agosto.