Il Presidente della Provincia Michele Strianese ha incontrato le amministrazioni dei Comuni di Laurito, Montano Antilia, Alfano e Rofrano, per aggiornare direttamente sullo stato dei lavori della Bretella Massicelle/Laurito e delle strade provinciali del territorio. L’incontro si è tenuto a Laurito.

“Ho voluto incontrare personalmente i Comuni interessati – dichiara il Presidente Strianese – per comunicare il finanziamento del completamento della Bretella Massicelle/Laurito per l’importo di 2.020.000 euro, l’appalto dei lavori di messa in sicurezza della strada denominata ‘Palombara’ per 1.300.000 euro, la sistemazione delle frane sulle Strade Provinciali 430 e 143 di Montano Antilia per 1.130.000 euro, e i lavori di messa in sicurezza sulla Strada Provinciale 18 Rofrano-Sanza per 600.000 euro. La mia presenza fisica sul territorio è testimonianza dell’impegno concreto che la Provincia di Salerno vuole portare avanti”.

Soddisfazione per Strianese: “La Provincia è vicina alle nostre comunità – ha sottolineato – per rispondere alle esigenze quotidiane delle nostre Amministrazioni comunali e dei nostri cittadini. E ancora una volta voglio ringraziare per questo la Regione Campania e in particolare il suo Presidente Vincenzo De Luca che attraverso finanziamenti POR Campania ci consente di intervenire sul nostro territorio per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria”.

– Claudia Monaco –