Si è riunita a Palazzo Sant’Agostino l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Salerno convocata dal Presidente Michele Strianese per esprimere il parere sul bilancio di previsione 2019-2020. L’Assemblea ha espresso all’unanimità parere favorevole.

“Siamo orgogliosi di approvare il Bilancio entro i termini stabiliti dalla legge, in modo da impegnare i finanziamenti per la messa in opera di diversi cantieri su tutto il territorio. E’ stato approvato anche il piano di riequilibrio economico e finanziario – dichiara Strianese – Abbiamo ottenuto due risultati importanti che ci avviano verso una stagione migliore, considerando che sul tavolo nazionale pare ci sia una nuova attenzione agli Enti provinciali sia in termini di legge elettorale sia come riforma delle funzioni fondamentali”.

Strianese ha illustrato i lavori iniziati o in fase di aggiudicazione sulle strade del territorio, tra cui quelli di somma urgenza sulla Mingardina, sulla SP11 tra Sassano e Teggiano; saranno avviati cantieri anche sulla SP330 nella zona industriale di Teggiano. Lavori per 682mila euro per la SP442 a Caggiano e sulla Strada 407 a Buccino.

Il Bilancio di previsione è stato approvato anche dal Consiglio provinciale con voti favorevoli dalla maggioranza e uno contrario della minoranza.

I Sindaci sono stati convocati dai dirigenti dell’Ato rifiuti per esprimere il parere consuntivo del bilancio di previsione 2019-2021, che verrà approvato dai consiglieri dell’Ente d’Ambito. “Si tratta di un passaggio formale che ci consente di mettere in campo le attività operative dell’Ambito” dichiara Bruno Di Nesta, direttore generale dell’Ente.

Il Presidente Strianese ha consegnato ai dipendenti e ai consiglieri le borracce in alluminio plastic free. “Ringrazio il vicepresidente Stanziola per aver seguito questa iniziativa, – conclude – è nostro dovere tutelare il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità attraverso politiche di sviluppo sostenibile e di educazione ambientale”.

– Rosanna Raimondo –