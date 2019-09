Si è svolta questa mattina, presso Palazzo Sant’Agostino a Salerno, la seduta del Consiglio Provinciale durante la quale è stato trattato l’argomento dell’emergenza rifiuti nel territorio provinciale.

“Abbiamo scongiurato un’emergenza rifiuti nella provincia di Salerno e in tutta la Campania grazie alla collaborazione con la Regione Campania e l’Ente d’Ambito, nonostante la problematica della chiusura momentanea del termovalorizzatore di Acerra – dichiara il Presidente Strianese – Venerdì scorso durante un incontro in Regione sono state concordate le procedure per risolvere questo, attraverso la formazione di un tavolo di lavoro che provvederà a creare una lista di aree idonee o meno per la realizzazione di impianti industriali. Si tratta di un indirizzo chiaro e netto che riguarda non solo Battipaglia ma tutta la provincia di Salerno”.

Durante il Consiglio Provinciale del 26 settembre il consigliere Giuseppe Ruberto ed il vicepresidente Carmelo Stanziola avevano presentato la mozione “Emergenza ambientale nel Comune di Battipaglia” per spronare il Consiglio Provinciale ad agire tempestivamente ma oggi è stata ritirata poiché il lavoro del tavolo tecnico prevede tempi lunghi.

Il consigliere Giovanni Guzzo ha presentato una mozione per l’attivazione del numero di emergenza unico e del servizio di eliambulanza permanente nei territori a Sud di Salerno.

Inoltre i consiglieri provinciali di maggioranza hanno approvato all’unanimità il Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 che era stato approvato in mattinata dall’Assemblea dei Sindaci.

“Abbiamo avuto una riduzione del disavanzo di amministrazione da 53 milioni di euro dell’anno scorso a 46 milioni di euro, grazie alla quale riusciamo a investire 1 milione di euro in scuole e strade – afferma Strianese – La situazione degli Enti provinciali non è cambiata, aspettiamo dal Governo una normativa adeguata che ci consenta di investire su scuole e strade”.

Durante l’Assemblea dei Sindaci, Paolo Imparato, Sindaco di Padula, ha proposto di rinegoziare i mutui in base alla legge di bilancio 2019 previsto per Enti e Comuni per cercare di portare a termine lavori importanti sul territorio.

Il consigliere Carmine Carucci del Comune di Caggiano ha chiesto un intervento da parte dell’Ente provinciale per l’emergenza cinghiali che attanaglia le aree interne a Sud di Salerno.

– Rosanna Raimondo –