Provincia di Salerno, manutenzione strade. Finanziati una serie di interventi in diversi comuni

La Provincia di Salerno con determina del settore Viabilità e Trasporti del 6 maggio scorso ha approvato il Piano Straordinario di Manutenzione delle Strade provinciali – 1° aggiornamento 2019.

“Per il 2019 – spiega il Presidente della Provincia, Michele Strianese – sono programmati investimenti di circa 7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria, che, oltre agli 8 progetti specifici già comunicati per un totale di 2.320.000 euro, include questi 37 interventi previsti nell’area Nord, cioè Area 1. Inoltre altri 32 previsti nell’area Sud, verranno comunicati nei prossimi giorni. Si tratta di progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 5 anni. Per le esecuzioni degli interventi sarà utilizzato lo strumento dell’Accordo Quadro, le cui procedure di evidenza pubblica per la selezione dei contraenti sono state avviate con separate determinazioni”.

Tra i progetti finanziati figurano lavori lungo la SP 278 di Agropoli (52.942,55 euro), lungo la SP 175b a Capaccio Paestum (15.708 euro) e lungo la SP 315, la SP 43 e la SP 357a Capaccio per 54.417,76 euro, 32.549,28 euro e 43.278,12 euro.

Altri lavori sono stati finanziati sulla SP 8 ad Eboli per 54.567,23 euro, sulla SP 89 a Sicignano degli Alburni (S.S 19 – Galdo) per 23.364,22 euro, sulla SP 355 a Buccino (Capriola – Canne – Fornilli di Buccino) per 50.936,95 euro, sulla SP 10a – SP 10b nei tratti Contursi Terme/Palomonte/Buccino e San Gregorio Magno per 86.737,81 euro.

Previsti lavori anche sulla SP 30 ad Eboli (Innesto Via Lauria e Quadrivio Santa Cecilia) per 70.000 euro e 131.000 euro, sulla SP 38 a Campagna per 36.700 euro, sulla SP 32 a Colliano per 50.000 euro, sulla SP 31a al Quadrivio di Campagna per 7.400 euro, sulla SP 65 a Contursi Terme per 43.000 euro.

Finanziati anche i lavori sulla SR 488a nel tratto Castelcivita – Postiglione – Roccadaspide per 127.000 euro e sulla SP 414 a Roccadaspide per 13.967,04 euro.

– Chiara Di Miele –