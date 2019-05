Provincia di Salerno. L’avvocato Pasquale Papa è il nuovo Segretario generale dell’Ente

E’ stato nominato il nuovo Segretario generale della Provincia di Salerno. Si tratta di Pasquale Papa, 60 anni, avvocato originario di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, che arriva dalla Provincia di Teramo dove è stato Segretario generale dal 2014. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, è avvocato abilitato alla professione e dal 1993 ha svolto il ruolo di Segretario generale e Direttore generale in diversi Comuni.

“L’incarico decorre da oggi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – per cui voglio augurare buon lavoro a Pasquale Papa, nostro nuovo Segretario generale. Le sue qualità personali e professionali saranno sicuramente preziose per lo svolgimento di tutte le attività amministrative in sinergia con l’indirizzo politico di questo Ente. Le Province, dalla Legge Delrio del 2014, attraversano un periodo molto complesso, segnato da difficoltà relative al nostro ruolo istituzionale e alle gravi carenze di risorse, umane ed economiche. In questo scenario la figura del Segretario generale è nevralgica, per le sue funzioni di direzione e apicali. Rappresenta sicuramente un punto di riferimento in grado di dare risposte nei momenti di criticità e contemporaneamente garantire un corretto livello di integrazione di tutte le parti interessate, all’insegna della legalità e del buon andamento”.

“Sono sicuro che ci attende un periodo proficuo – continua il Presidente Strianese – che ci permetta di lavorare insieme, fianco a fianco, in team con i dirigenti e i consiglieri provinciali, in un solido rapporto di collaborazione sinergica per dare ai nostri territori e alle nostre comunità risposte concrete, puntuali ed esaustive. Faccio le più sincere congratulazioni a Pasquale Papa, a nome mio e di tutto il Consiglio provinciale e, contemporaneamente, voglio ringraziare Alfonso Ferraioli, Vice Segretario generale, che ha assicurato il servizio di reggenza temporaneo della Segretaria dell’Ente, vacante dal 18 dicembre 2018, garantendo tutte le attività necessarie. A lui vanno la mia gratitudine e riconoscenza per la dedizione e la professionalità dimostrate. Buon lavoro a tutti”.

– Chiara Di Miele –