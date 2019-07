Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo Sant’Agostino, il Consiglio Provinciale di Salerno.

Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno la surroga del consigliere provinciale Roberto Robustelli, nominato Vice Sindaco di Sarno che verrà sostituito dal Sindaco di Padula Paolo Imparato, primo dei non eletti all’interno della lista del Partito Democratico.

L’ingresso in Consiglio provinciale di Paolo Imparato è stato votato all’unanimità.

“Ringrazio i Consiglieri di maggioranza e minoranza presenti per aver votato favorevolmente. Ringrazio ancora Robustelli e il Sindaco Canfora per avermi dato la possibilità di rientrare in Consiglio provinciale e a tutti quelli che mi sono stati vicini a partire dal giorno dopo la mia mancata rielezione lo scorso 3 febbraio – dichiara Paolo Imparato– La mia presenza si aggiunge a quella di autorevoli amici del Partito Democratico quali Carmelo Stanziola e Luca Cerretani. Concludo assicurando la mia totale disponibilità al servizio della Provincia di Salerno e in modo particolare al mio territorio, ossia il Vallo di Diano, gli Alburni ed il Golfo di Policastro”.

Durante il Consiglio è stato osservato un minuto di silenzio per la morte del giovane Vicebrigadiere Rega su proposta del Consigliere Giovanni Guzzo.

Inoltre il Consigliere Guzzo ha esposto il resoconto della riunione dei rappresentanti dei Forum dei Giovani della provincia, da cui è stata sollevata una richiesta di aiuto finanziario inoltrata alla Regione Campania e al Governo per tutte le iniziative messe in campo.

In discussione anche alcuni argomenti di carattere finanziario, tra cui sono stati approvati con voto favorevole della sola maggioranza il D.U.P. e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 – Assestamento del Bilancio 2019.

Infine sono stati nominati tre membri del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica di Paestum, nello specifico la maggioranza ha votato per Carmine Pagano e Donato Derosa, mentre la minoranza per Emilio Nastri.

– Rosanna Raimondo –